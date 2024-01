Pellezzano, consegnata Medaglia d’Onore a Vincenzo Greco

di Rita Milione

Medaglia d’Onore per 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐆𝐫𝐞𝐜𝐨, cittadino di Pellezzano, aviatore scelto dell’Aeronautica Militare nel corso del secondo conflitto mondiale. A riceverla è stata la nipote, 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐆𝐫𝐞𝐜𝐨, nel corso di una cerimonia ufficiale che si è tenuta presso la Prefettura di Avellino. In questa occasione, verrà commemorato il “𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚” e il Prefetto di Avellino Paolo Spena, ha consegnato le Medaglie d’Onore ai familiari di cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti.

Alla cerimonia presente anche il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, per rendere onore, a nome suo e dell’intera Amministrazione Comunale, alla memoria di Vincenzo Greco, cittadino nato e residente a Pellezzano, che ha vissuto in prima persona gli orrori della guerra e del regime nazista nel corso del secondo conflitto mondiale.

“E’ nostro dovere – dichiara il Sindaco Morra – innanzitutto di cittadini e poi come esponenti delle istituzioni a tutti i livelli, mantenere vivo il ricordo di uomini come il nostro concittadino Vincenzo Greco, che è stato insignito della Medaglia d’Onore consegnata alla nipote Alessandra. La storia di quest’uomo rende orgoglio non solo alla sua famiglia, ma all’intero territorio di Pellezzano”.

“Il nostro concittadino – ha ricordato il Primo Cittadino – come tanti altri italiani, militari, uomini, donne e bambini, è stato costretto a subire atroci sofferenze nel campo di concentramento dove venne deportato, in condizioni di vita disumane. Tutto questo, nel tentativo di farli aderire alle RSI. Ma lui, come gli altri prigionieri, non hanno mai ceduto ai ricatti, restando fedeli ai lori ideali. Uomini come Vincenzo Greco meritano di essere ricordati ed onorati. La mia presenza qui, oggi, è per dire grazie a lui attraverso i membri della sua famiglia, perché è soprattutto grazie ad eroi come Greco se oggi possiamo vivere in una società, come la nostra, dove prevalgono i principi della libertà e della democrazia”.