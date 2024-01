Pellezzano aderisce al progetto del Banco Alimentare Campania

di Rita Milione

Il Comune di Pellezzano ha aderito per il triennio 2024/2026, al progetto Banco Alimentare Campania “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di un pacco contenente alimenti di prima necessità.

A tal proposito è stato pubblicato apposito avviso finalizzato all’individuazione di 130 beneficiari cui distribuire Pacchi Alimentari a partire dall’anno in corso.

“L’Ente – dichiara il Sindaco Francesco Morra – ha aderito con sollecitudine e favore all’iniziativa del Banco Alimentare Campania in quanto sono ben note le contingenti e sempre più crescenti difficoltà e ristrettezze economiche in cui si dibattono, loro malgrado, numerosi nuclei familiari. Colgo l’occasione per ringraziare, anche in questo frangente, l’Assessore alle Politiche Sociali Annalaura Villari, che con il consueto impegno e sensibilità umana è in grado di intercettare le criticità e le indigenze socio-economiche della popolazione locale al fine di assicurare sostegno materiale e morale ai più bisognosi”.

Possono beneficiare del contributo i residenti del Comune di Pellezzano; i cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’UE, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189); coloro che nell’apposita Attestazione riportano un valore ISEE non superiore ad euro 8.265,50.

Il beneficio deve essere richiesto esclusivamente dall’Intestatario Scheda Anagrafica (Capo Famiglia) utilizzando l’apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali/U.R.P. del Comune e/o scaricabile dal Sito web del Comune.

La domanda di ammissione, completa di tutta la documentazione di cui sopra, dovrà pervenire, al protocollo del Comune, entro e non oltre LE ORE 12:00 DEL GIORNO 19 FEBBRAIO 2024.