“9 minuti con l’Arcivescovo” – 11ª conversazione con sua Eccellenza Monsignor Bellandi

di Rita Milione

Ritorna oggi, 26 gennaio 2024, l’appuntamento dell’ultimo venerdì del mese con le video-interviste all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

L’Arcivescovo in “9 minuti” ha fornito il bilancio sulla Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani conclusa ieri, 25 gennaio, soffermandosi poi sulla Giornata mondiale della Vita Consacrata, nonché sull’invito alla preghiera rivolto da Papa Francesco alle Diocesi, in preparazione del Giubileo che si aprirà il 24 dicembre.

Infine, S.E. Monsignor Bellandi si è espresso sulla Giornata della Memoria delle vittime dell’Olocausto prevista domani, 27 gennaio, e sulla necessità di contrastare il razzismo dilagante, considerando anche gli ultimi fatti di cronaca che hanno interessato il portiere del Milan, durante la sfida calcistica con l’Udinese.