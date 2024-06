Oroscopo Paolo Fox sabato 29 Giugno 2024: Leone, investi sul futuro

Ariete Chiarirai questioni importanti a lavoro. In amore polemiche, ma non mettere in discussione qualunque cosa.

Toro Spese impreviste e novità a lavoro. Più disponibilità in amore: possibilità di nuovi incontri e serata passionale.

Gemelli Non siete in perfetta forma. Non prendere posizioni troppo rigide. In amore e in famiglia sii prudente.

Cancro Nuove occasioni a lavoro: prendile con serietà. In amore meno problemi. I single si guardino intorno.

Leone Svolte impensate a lavoro. Opportunità in amore: nuovi incontri e nuove avventure in amore. Investi sul futuro.

Vergine A lavoro buone idee. In amore pretenzioso. Ricorda che non tutti sono amici.

Bilancia Prudenza sia a lavoro e che in amore. Oggi qualcosa non va: prenditi cura del tuo fisico.

Scorpione Fai progetti a lungo raggio e intensifica i contatti con le persone che contano. Intrighi in amore.

Sagittario Grandi opportunità in arrivo: i giorni pesanti di giugno potranno essere messi da parte.

Capricorno Metterai in discussione una situazione lavorativa. Polemiche in amore: prova a non esagerare.

Acquario Avrai l’opportunità di allargare il raggio di azione e cercare il supporto di chic onta. In amore i dubbi e i malintesi della coppia saranno chiariti.