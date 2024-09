Oroscopo Paolo Fox, sabato 7 settembre 2024: Pesci, luna favorevole

Ariete La Luna in opposizione vi rende inquieti, specialmente sul lavoro. Questo potrebbe farvi sembrare più rigidi del solito, creando attriti con chi vi circonda. Dedicate più tempo alla riflessione prima di agire. Gli incontri del weekend potrebbero aprire nuove opportunità, ma non abbiate fretta di prendere decisioni. Il riposo è essenziale per mantenere l’equilibrio.

Toro Evitate di cadere in discussioni inutili, poiché il vostro umore non è dei migliori. Le tensioni potrebbero aumentare se non riuscite a gestirle subito. Dal punto di vista personale, prendetevi del tempo per capire le vostre priorità e affrontare la crisi d’identità che vi trascinate da tempo. La domenica potrebbe essere complicata sul piano emotivo, quindi cercate di mantenere la calma.

Gemelli Se vi sentite sotto pressione cercate di non riversare questa tensione sul partner o in famiglia. Sul lavoro, aspettatevi una chiamata importante che potrebbe dare una svolta positiva. Tuttavia, cercate di non creare confusione nel gestire più impegni contemporaneamente. La domenica richiederà un po’ di pazienza, ma le nuove idee avranno presto il loro spazio​

Cancro La Luna è dalla vostra parte, specialmente sul fronte lavorativo, dove potreste chiedere un avanzamento o avviare un nuovo progetto. Non trascurate però la vita personale: se avete trascurato l’amore, potrebbe essere il momento giusto per ricucire o iniziare qualcosa di nuovo. Fate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda: riposo e introspezione sono necessari​

Leone State cercando serenità e questo vi porterà a considerare cambiamenti, soprattutto sul lavoro. Tuttavia, non tutte le opportunità saranno convincenti, quindi scegliete con attenzione. Domenica sarà una giornata importante per stabilire cosa volete davvero dalla vostra vita e dalle persone che vi circondano. Tenete sotto controllo le emozioni e non lasciatevi travolgere dalla fretta.

Vergine Venere continua a influenzarvi positivamente in amore fino a ottobre. Questo è il momento ideale per affrontare i problemi economici, che pur essendo presenti, possono essere superati con intelligenza e pragmatismo. In amore, vi sentite pronti a fare un passo avanti. La domenica vi darà l’occasione di chiarire questioni che avete rimandato da troppo tempo​

Bilancia Venere vi spinge a fare scelte importanti, soprattutto in amore, dove è ora di chiarire situazioni ambigue. Il lavoro richiede maggiore impegno, e potreste sentirvi non abbastanza valorizzati. Tuttavia, questo è un momento cruciale per il vostro futuro professionale. Approfittate della Luna favorevole per alimentare le vostre passioni e rendere il weekend più gratificante​

Scorpione Il lavoro procede bene, sostenuto dall’energia di Saturno. Potrebbe essere il momento di concretizzare un progetto a lungo termine. Anche in amore le cose vanno meglio: la Luna vi favorisce, aiutandovi a vivere con maggiore intensità i vostri sentimenti. Non abbiate paura di esporvi e cercate di cogliere le occasioni che vi si presentano durante il weekend.

Sagittario La vostra lucidità è in crescita e vi sentite più calmi rispetto ai giorni precedenti. Se c’è qualcosa da chiarire, è il momento giusto per farlo. Attenzione però alla domenica, quando l’agitazione potrebbe rendervi impulsivi. Un progetto su cui contavate potrebbe subire ritardi, ma questo non deve scoraggiarvi: la pazienza sarà la vostra alleata nei prossimi giorni​.

Capricorno Le opportunità non mancano, ma alcune relazioni potrebbero essere messe alla prova. Fate attenzione a non sottovalutare i segnali che ricevete dagli altri. Domenica potrebbe portare un po’ di instabilità, ma è un ottimo momento per far valere le vostre idee e affrontare sfide personali. Continuate a cercare nuove strade per realizzare i vostri obiettivi​.

Acquario Siete pronti a fare cambiamenti importanti, sia nella vita personale che lavorativa. Tuttavia, dovete mantenere la calma e affrontare le discussioni con diplomazia. Evitate di prendere decisioni affrettate. Una conversazione chiarificatrice con un amico potrebbe aiutarvi a vedere le cose da una prospettiva diversa. Ascoltate anche i consigli di chi vi sta accanto​.