Il Codacons denuncia ancora degrado: rischio igienico sanitario in prossimità del liceo scientifico Da Procida

di Redazione ZON

L’informazione e le immagini ci vengono fornite dal comunicato stampa pervenuto alla nostra Redazione dalla segreteria del Codacons. Questo dichiara che, a seguito di diffide, il Codacons denuncia ancora il degrado in cui imperversa un’area adiacente al liceo scientifico Da Procida di Salerno.

Il Codacons dichiara che sarà chiesto l’intervento urgente dell’ASL, in quanto “la situazione tra via Lanzalone e via Manganario può essere paragonata ad una Bidonville Africana” e che l’intera area va chiusa immediatamente sino a pulizia e disinfestazione.

“Un degrado tale che mentre si facevano le foto si è stati invasi da insetti che ci hanno punto”, afferma il presidente del Codacons Campania Matteo Marchetti nel comunicato stampa pervenuto alla nostra Redazione, “c’è un rischio igienico sanitario a pochi giorni dall’inizio delle scuole ed è gravissimo che un Sindaco dica di non vedere il degrado dando la colpa all’assenza di pioggia…..la discarica a cielo aperto nel centro del quartiere Carmine è forse causata dalla pioggia???? Siamo costretti a questo punto a chiedere l’intervento dell’Asl ”.

Dalle immagini anche del verde non curato si evince chiaramente che quell’area non è pulita da mesi.