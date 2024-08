Oroscopo Paolo Fox, venerdì 2 agosto 2024: Leone: risplendi con nuova Energia!

La giornata inizia con qualche difficoltà, ma nel pomeriggio ci sarà un miglioramento. È importante essere pazienti e non prendere decisioni affrettate.

Questa giornata offre la possibilità di risalire la china. È un buon momento per riflettere e valutare le prossime mosse con calma.

Ci sono progetti di lavoro da esaminare con attenzione. Sarà importante non farsi prendere dall’ansia e mantenere un approccio sensibile e creativo.

Sii più attento alle esigenze delle persone che ti circondano. Evita di fare passi falsi, specialmente in ambito lavorativo.Cerca di risolvere eventuali incomprensioni recenti. Un viaggio o un incontro inaspettato potrebbe portare nuove prospettive.

Sagittario

Se un progetto non è andato come speravi, non perdere fiducia. Riconosci le cose positive che hai ottenuto e continua a lavorare con determinazione.