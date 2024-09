Oroscopo Paolo Fox, venerdì 20 settembre 2024:

Ariete Giornata molto interessante grazie al transito del Sole nel tuo segno. Marte ti aiuterà a vivere i sentimenti in maniera più coinvolgente. Se ci sono state tensioni con il partner, questa è la giornata giusta per chiarire e appianare le divergenze​

Toro Potresti sentirti stanco e svogliato, la giornata sarà sottotono. In amore, c’è ancora tensione dopo l’ultima lite con il partner, ma prenditi del tempo per riflettere e ricaricare le energie

Gemelli Buone conferme e risposte ti attendono. Anche se sei stato molto impegnato negli ultimi giorni, ora è il momento di riposare e pianificare le tue prossime mosse, soprattutto sul lavoro​

Cancro In amore, non esitare a mostrare vulnerabilità, potrebbe essere la tua forza. Sul lavoro, impegnati di più, anche se il clima nel team potrebbe non essere dei migliori. Non lasciarti abbattere​

Leone Giornata positiva per chi è single, il cielo favorisce nuovi incontri. Sul lavoro, rifletti con lucidità per trovare soluzioni ai problemi che potrebbero presentarsi​

Vergine Emozioni forti in arrivo, soprattutto in amore. Sul lavoro, è il momento giusto per fare richieste o avanzare proposte: le stelle sono a tuo favore​

Bilancia Giornata dedicata all’amore. Cerca di allontanare ogni negatività e concentrati sui tuoi sentimenti. Sul lavoro, ci sono ancora molte novità in arrivo, quindi preparati a gestirle con equilibrio​

Scorpione Potresti sentirti stanco in amore, ma non preoccuparti, nuovi incontri sono in arrivo. Sul lavoro, la giornata potrebbe essere un po’ lenta, ma con pazienza, i risultati arriveranno

Sagittario Le stelle sono a tuo favore, con Luna e Sole che ti portano emozioni positive. Sul lavoro, fai attenzione alle spese e prendi decisioni oculate​

Capricorno Dopo aver pazientato, finalmente stanno arrivando le conferme che aspettavi. Tuttavia, potresti sentirti stanco, quindi concediti un po’ di relax. In amore, ci sono ancora questioni da risolvere

Acquario Giornata di forte stanchezza, la Luna opposta potrebbe portare qualche difficoltà in amore. Sul lavoro, è importante mantenere la pazienza e non forzare i tempi