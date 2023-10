Oroscopo Paolo Fox venerdì 27 Ottobre 2023: Acquario spendaccione

Ariete Sei agitato, ma fortunatamente la Luna è nel tuo segno. Stasera non restare solo.

Toro Pensi che una persona ti stia prendendo in giro e per questo sei arrabbiato .

Gemelli Stai recuperando la forma fisica, dopo due giorni stressanti. Sempre pensieroso in amore.

Cancro Giornata valida: fai partire in progetto. In amore non ti piacciono le catene ma alla fine cerchi chi le mette.

Leone In ambito lavorativo le sfide non vanno al meglio, ma vorresti avere qualcosa in più.

Vergine Anche chi è rimasto solo da tempo cerca passione. Muoviti, avrai fortuna.

Bilancia Adesso hai bisogno di recuperare, dopo un pungo periodo di fermo per motivi fisici e personali.

Scorpione In molti i pianeti fermi nel tuo segno zodiacale, in questo modo puoi fare scelte importanti. Novità in arrivo.

Sagittario Non soffermarti sulle piccole cose, ma devi pensare al futuro. Divertiti.

Capricorno Cambiamenti in vista. Asseconda le richieste del partner. Grandi emozioni per voi.

Acquario Devi cercare di essere più saggio e spendere di meno.