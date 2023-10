Italian Tv Awards: tutti i premiati della quinta edizione

di Riccardo Manfredelli

La settima arte abbraccia il mondo della tv. Alla Festa del Cinema di Roma, presso lo spazio Regione Lazio – Lazio Terra di Cinema, è andata in scena la quinta edizione degli Italian Tv Awards. La kermesse, ideata da Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici e Maria Rita Marigliani, ancora una volta ha conferito importanti riconoscimenti ai volti televisivi più amati dal pubblico.

Tra i premiati dell’edizione 2023: l’attrice Maria Grazia Cucinotta, conduttrice de “L’Ingrediente Perfetto” su La 7, prodotta dalla Me Production di Elio Bonsignore, con lei sul palco per l’occasione; Gabriele Corsi, padrone di casa di “Don’t forget the lyrics” e de “Il contadino cerca moglie” su Nove; Carolyn Smith e Luca Alcini, rispettivamente presidentessa di giuria e regista del programma del sabato sera di Rai1 “Ballando con le stelle”.

Ampio risalto è stato dato alle fiction e alle serie tv con tre premiati d’eccezione: Cristiana Farina, caposceneggiatrice del fenomeno mediatico del momento “Mare fuori”, e Pietro Genuardi e Danilo D’Agostino, protagonisti de “Il Paradiso delle signore”, in onda ogni pomeriggio su Rai1.

Per la categoria TV del mattino il premio è stato attribuito a Giacomo Avanzi e Grazia Serra, padroni di casa di “Di Buon Mattino” su TV2000 e a Marzia Roncacci, conduttrice di “Tg2 Italia Europa” su Rai2. Sempre per Rai2 (e Rai Radio 2) la kermesse ha premiato Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, mattatori de “I Lunatici“. Riconoscimento speciale anche ad Anna Pettinelli, voce storica di RDS e insegnante di “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5.

L’evento, condotto da Claudio Guerrini, ha visto altresì la presenza di illustri premiatori legati al mondo del giornalismo, dello spettacolo e dell’imprenditoria. Tra questi: Gianluca Mech e Giacomo Vitali, che hanno omaggiato con uno speciale riconoscimento targato Tisanoreica due giovani attori Reyson Grumelli e Marianna Parri.

E ancora: gli chef Alessandro Servidio e Alberto De Maldè, le giornaliste Roberta Marchetti, Claudia Fascia, Cinzia Marongiu e Irene Mandelli, lo speaker radiofonico Dino Della Porta, l’attore Marco Iannitello, l’avvocatessa e scrittrice Federica Candelise.

Frai presenti anche la conduttrice e infuencer Veronica Ursida e il modello catanese e attore Emmanuele Tardino.

I premi dell’edizione 2023 degli Italian Tv Awards, realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato, vanno ad arricchire la lunga lista di professionisti del piccolo schermo insigniti di tale riconoscimento.

Nelle passate edizioni, infatti, hanno calcato il palco della manifestazione, ricevendo l’ambito riconoscimento, tra gli altri: Elena Sofia Ricci, Simona Ventura, Marco Liorni, Adriana Volpe, Monica Giandotti, Pino Strabioli, Simona Branchetti, Jasmine Rotolo e Marco Columbro.