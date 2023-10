Pontecagnano, promossa iniziativa Halloween con Lanzara

di Antonio Jr. Orrico

“Dolcetto o Scherzetto con il Sindaco è un’iniziativa concepita per avvicinare i bambini alle Istituzioni e far percepire loro una distanza sempre minore fra la politica e le famiglie. Anche sotto forma di gioco, intendo provare a spiegare ai più piccoli che ci sono, idealmente e fisicamente. Spesso nell’immaginario collettivo, soprattutto fra i giovani, chi riveste queste cariche è una persona lontana ed irraggiungibile. Io invece sono qui, lavoro, esco con i figli, vado allo stadio, mi diverto e ho sempre piacere a confrontarmi con le ragazze ed i ragazzi, che invito tutti a venire in Comune per ritirare le caramelle di rito e fermarsi a chiacchierare con me, pormi domande, fornirmi idee. Sono certo che ci divertiremo”.

Con queste parole il Sindaco Giuseppe Lanzara ha spiegato le finalità di un’idea che mira ad usare il tradizionale gioco del 31 ottobre come strumento di avvicinamento delle nuove generazioni a Palazzo di Città, a Pontecagnano. Un’iniziativa simpatica ed alternativa, che lo vedrà presso la Casa Comunale il giorno 31 dalle ore 18:30 alle ore 21:30.

A disposizione delle bambine e dei bambini, tante caramelle e l’opportunità di incontrare personalmente il Primo Cittadino di Pontecagnano, che da sempre ha cercato di stringere un legame quanto più possibile diretto con i piccoli del territorio.

Non ultime, le ormai storiche serate del San Valentino in Love ed il pranzo con gli studenti del comprensorio presso i rispettivi plessi, non solo per testare la bontà dei pasti ma anche per confrontarsi con alunni, docenti e dirigenti.