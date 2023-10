Baronissi, finanziata la Casa della Comunità

di Antonio Jr. Orrico

È stata finanziata con tre milioni e trecentomila € di fondi PNRR la “Casa della Comunità” di Baronissi, un centro sanitario polispecialistico di accesso alle cure primarie, di orientamento e di assistenza per i cittadini. Sorgerà su un’area comunale di circa duemila mq della Città della medicina. La struttura servirà le comunità del Distretto sanitario 67.

Con il finanziamento di 3.226.840 € sarà realizzata un’innovativa struttura. Andrà a rafforzare la sanità territoriale, in uno spazio comunale a ridosso della Facoltà di Medicina dell’Università. La prossima settimana si terrà la Conferenza dei servizi.

Nel corso dell’Assemblea Nazionale Anci di Genova, il Ministro della Salute Schillaci ha garantito ogni risorsa economica. Assicurerà il necessario personale sanitario e para-sanitario per il buon funzionamento delle Case.

“Grande è la soddisfazione per aver portato a Baronissi una struttura strategica per la costruzione di una sanità cittadina efficiente ed efficace capace di accrescere la qualità dell’offerta assistenziale. Un grazie personale rivolgo all’ing. Mimma Grimaldi dell’Asl di Salerno che ha dato forza alla nostra scelta di localizzare la struttura a Baronissi. Abbiamo posto basi solide per rafforzare i servizi sanitari sul nostro territorio e fornito un esempio concreto e virtuoso di collaborazione inter-istituzionale.” sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante, a Genova per l’assemblea ANCI.

“La parola chiave è “prossimità”. Con la “Casa della Comunità” dotiamo Baronissi di una struttura che pone attenzione alle esigenze delle comunità locali perché in concreto rappresenterà un presidio fisico ed un punto di riferimento per tutti i cittadini di Baronissi e dell’intera Valle dell’Irno.” ha poi concluso.