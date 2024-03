Oroscopo Paolo Fox venerdì 29 Marzo 2024: Toro teso

In amore potresti ottenere più di una risposta positiva. Aprile porterà un buon successo personale.

Sei stanco ma cerca di non prendertela con chi hai attorno. Domani la situazione migliorerà.

Bilancia

Non pensare solo alle cose che non vanno bene. La frequentazione di un amico potrebbe regalartri qualcosa in più.