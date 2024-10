Oroscopo Paolo Fox, venerdì 4 ottobre 2024:

Dovrai affrontare qualche sfida, soprattutto sul fronte lavorativo, con Mercurio in opposizione. È importante mantenere la calma e non agire d’impulso. Le tensioni si allenteranno nei prossimi giorni​

Giornata di inversione di rotta per te. In amore, è il momento di fare chiarezza. Sul lavoro, aspettati gratificazioni, ma i cambiamenti potrebbero richiedere tempo

Cerca di non rimuginare troppo sulle difficoltà recenti in amore. È meglio lasciarsi il passato alle spalle e concentrarsi su nuove opportunità. Il lavoro sarà influenzato dalla dissonanza tra Mercurio e Sole, rendendo la settimana complicata​

Se stai affrontando una crisi in amore, sarà difficile risolverla in breve tempo. A livello professionale, però, ottobre ti offre nuove sfide che potresti superare con successo

Sei in una fase di grande successo. Sul lavoro, le tue idee stanno prendendo forma, ma evita inutili discussioni. In amore, i rapporti stanno migliorando notevolmente, soprattutto per i single che potrebbero fare incontri speciali. Concentrati anche sulla cura del tuo benessere mentale​

Sei concentrato sui tuoi obiettivi lavorativi e potresti ottenere ottimi risultati. Tuttavia, è importante non isolarti troppo. In amore, cerca di dedicare più tempo alla persona amata. Attenzione anche alle spese, ma la fortuna migliora verso fine mese

Acquario

Periodo di nervosismo, specialmente in famiglia o in amore. Venere riporterà la serenità nelle relazioni, ma fino ad allora cerca di mantenere la calma. Sul lavoro, sfrutta la prima parte del mese per far avanzare i progetti prima che Mercurio diventi sfavorevole​