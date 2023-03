Oscar 2023, i vincitori: trionfa “Everything Everywhere All at Once”

di Redazione ZON

Un’altra nottata di spettacolo quella che si è svolta al Dolby Theatre di Los Angeles dove si è tenuta la premiazione degli Oscar 2023. Quest’anno la conduzione è stata affidata ad un unico conduttore, Jimmy Kimmel, chiamato per risollevare gli ascolti calanti degli anni precedenti.

A stravincere la serata è stato il film “Everyting Everywhere All at Once” che si è portato a casa 7 statuette soprattutto delle categorie più ambite come “Miglior Film”, “Miglior Attrice Protagonista”, “Miglior Attrice Non Protagonista” e “Miglior Attore Non Protagonista”.

Vediamo, di seguito, la lista di tutti i film, attori e maestranze vincitori di tutte le categorie di quest’anno: