Anticipazioni Uomini e Donne: la puntata del 13 marzo

di Tiara Operno

Andrà in onda questo pomeriggio una nuova puntata del dating show più famoso della storia della televisione italiana. Diamo quindi uno sguardo alle anticipazioni di Uomini e Donne, in onda come sempre alle 14:45 su Canale5.

Oltre che su Canale5, è possibile seguire Uomini e Donne in streaming su Mediaset Infinity sempre alle 14:45. Invece, su La5 andrà in onda la replica sulla puntata alle 19:50

TRONO OVER

Proseguono le vicende sentimentali di Riccardo Guarnieri, visto il suo recente interessamento nei confronti di Roberta Di Padua. Tuttavia, secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e Donne, la donna al momento si trova in uno stato di grande confusione sentimentale: sebbene la sua ultima uscita con un nuovo cavaliere non sia andata bene, al punto tale da decidere di interrompere la sua conoscenza, la Di Padua è comunque decisa a non voler continuare a frequentare Guarnieri.

Invece prosegue a gonfie vele la conoscenza tra Desdemona e Giuseppe.

TROBO CLASSICO

Passiamo ora al trono classico. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, sembra che Lavinia inizierà a nutrire dei dubbi nei confronti di Alessio, sospettando il ragazzo non sia interessato come intende far credere, e che in realtà la loro relazione non potrebbe sopravvivere una volta usciti dal programma.