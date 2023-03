Roma, Kumbulla ti demolisce. I giallorossi sono un’altalena

di Antonio Di Mita

È incredibile come una squadra possa alternare momenti importanti con risultati davvero clamorosi. Quest’anno la Roma è l’esempio perfetto dell’incostanza, di un continuo sali e scendi senza arrivare davvero a comprendere il moto. Pare infatti che gli uomini di Mourinho siamo saliti su un’altalena, della quale non si riesce ancora a vedere quale sarà il momento più alto ne quello più basso.

Dopo l’importantissima vittoria ottenuta contro la Juventus e la successiva presa di forza in Europa League con il Real Sociedad, i tifosi giallorossi erano sicuri che la Magica avrebbe finalmente preso il volo fino alle battute finali di questa stagione. Una squadra certo non armonica o con un gioco definitivo, ma che fa delle sue unicità la sua arma principale.

Kumbulla ieri sera ha invece spazzato via questo pensiero in un attimo insieme alla gamba del povero Domenico Berardi. Il rosso diretto al giocatore albanese rappresenta quanto detto finora: l’incostanza e la fragilità emotiva della Roma sono le sue più grandi nemiche. A nulla è servita la quasi rimonta contro il Sassuolo: il 3-4 finale è l’immagine di una rosa che ancora deve crescere con la testa prima che con il gioco. Il ritorno in Spagna potrebbe ora diventare una sfida davvero ardua per la formazione di Mourinho.