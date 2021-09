Ozzano: arriva una strada dedicata a Freddy Mercury

Sarà inaugurata domenica con un concerto dei “Queen vision”. Il sindaco: “Non è una scelta coraggiosa, ma un’apertura agli altri”

Una via per Freddie Mercury è in arrivo a Ozzano e l’inaugurazione è in programma domenica, alle 19.30, con il taglio del nastro e, a seguire, alle 20.45, un concerto con i “Queen vision”. Sono trascorsi più di due anni da quando la Giunta comunale di Ozzano decise una serie di intitolazioni di strade e rotonde nell’ambito della realizzazione di nuovi comparti urbanistici.

Di queste, l’intitolazione che sicuramente colpì maggiormente la cittadinanza fu quella di una nuova strada intitolata a Freddie Mercury, il leggendario frontman dei Queen. Omaggiato, qualche anno fa, anche dal cinema mondiale con il film Bohemian Rhapsody che ebbe un ottimo successo di pubblico e vincitore di quattro premi Oscar.

La posizione della strada

La strada intitolata a Freddie Mercury è in località Tolara che, di fatto, collega la via Emilia con viale Nardi e via Tolara di Sopra. Ora i lavori sono terminati e via Freddie Mercury è pronta per essere inaugurata. Si tratta di un’arteria compresa nella viabilità interna del capoluogo, lunga 556 metri con pista ciclabile in sede propria in bitume rosso e marciapiede pedonale.