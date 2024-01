Pagani, avviata raccolta fondi per aiutare Francesco a sconfiggere un tumore

di Rita Milione

Francesco Accardo è un giovane di 34 anni, di Pagani, Salerno, da settembre dello scorso anno la sua vita è cambiata, dopo che gli è stato diagnosticato un tumore maligno alla lingua: “Ho fatto un intervento tempestivo e il cancro era già arrivato ai linfonodi che mi sono quasi stati tolti tutti a destra, ho metà lingua e il mio sogno è ritornare a sorridere ed essere il ragazzo che ero prima, per questo ho deciso di lottare, ho finito le chemioterapie, mi restano poche radioterapie e poi tra un paio di mesi farò tac per sapere come sta la situazione”.

Scrive così Francesco su GoFundMe dove ha lanciato una raccolta fondi per superare questo momento difficile: “Lavoro in un supermercato ma devo affrontare molte problematiche tra linguaggio e nervo della spalla sacrificato post intervento – spiega – vorrei, nel caso in cui la situazione si aggravasse, cercare cure in Texas, dove c’è il miglior ospedale oncologico per tumori testa/collo, il Md Anderson Cancer Center. Al momento sono seguito al Pascale di Napoli”.

La solidarietà intorno al ragazzo non si è fatta attendere e, in pochi giorni, sono stati già donati quasi 4mila euro. Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link