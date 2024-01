Salerno, violenza di genere: eseguiti 21 provvedimenti cautelari

di Rita Milione

I Carabinieri della provincia di Salerno, in ossequio alle disposizioni del comandante provinciale, Col. Filippo MELCHIORRE, sono particolarmente impegnati al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, c.d. “violenza di genere”. La crescente attenzione a prevenire e reprimere tale forma di illegalità ha consentito ai Carabinieri di eseguire, dall’entrata in vigore delle recenti norme di modifica in materia, negli ultimi 40 giorni, 21 provvedimenti cautelari (in media 1 ogni 2 giorni) e nello specifico 12 arresti per “atti persecutori e maltrattamenti in famiglia” e 9 ordinanze di “divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico”. Tra gli interventi di polizia giudiziaria di particolare rilievo: