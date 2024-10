Pagani, maltratta la compagna: arrestato un 53 enne grazie al video di una vicina

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 28 settembre, a Pagani (SA), i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne, marocchino, residente nell’agro per “maltrattamenti contro familiari o conviventi” nei riguardi della compagna.

I Carabinieri, intervenuti all’abitazione della vittima perché allertati da una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, hanno bloccato l’indagato mentre aggrediva fisicamente la donna.

Preziosa è stata la collaborazione di una vicina di casa, la quale ha documentato l’aggressione mediante un video, poi acquisito dai Carabinieri. Proprio tale video girato dalla vicina di casa ha consentito l’arresto in flagranza differita dell’autore del reato, ai sensi dell’art. 382 bis (recentemente introdotto con il 24 novembre 2023 n. 168).

Il coraggio e la collaborazione di questa vicina di casa testimoniano come l’unica strada per affermare la giustizia non è l’omertà, bensì la collaborazione reciproca e la fiducia nelle istituzioni dello Stato.