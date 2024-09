Pagani, maxi sequestro: trovati 64.000 euro in contanti e armi illegali

di Redazione ZON

Nelle prime ore di oggi, un’operazione ad alto impatto ha coinvolto operatori della Polizia di Stato e militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno. Con il supporto di unità cinofile e reparti speciali, sono stati eseguiti diversi controlli e perquisizioni a Pagani (SA) e nei comuni limitrofi.

Le attività di controllo

Il servizio, coordinato dal Questore della Provincia, ha visto l’impiego di oltre 100 uomini con l’obiettivo di contrastare il traffico di droga e la detenzione illegale di armi. Sono state eseguite 15 perquisizioni in diversi luoghi della zona.

Sequestri e arresti

Al termine delle operazioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato una somma di 64.000 euro in contanti, ritenuti proventi di attività di spaccio. Inoltre, è stata rinvenuta una pistola “scacciacani” modificata (con il tappo rosso rimosso) e 90 proiettili calibro 9×17 mm, entrambi sottoposti a sequestro per accertamenti tecnici.

In particolare, la somma di denaro veniva rinvenuta e sequestrata a Pagani (SA), il quale rappresenta il carico del titolare di un esercizio per il riciclaggio, mentre l’arma e le munizioni sono state rinvenute a un individuo in stato di libertà, per riciclaggio. Nei confronti dell’indagato è stata disposta la nomina di una difesa d’ufficio e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Verifiche sulle aziende locali

Oltre al sequestro di denaro e armi, i Carabinieri dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno hanno eseguito verifiche sulla sicurezza delle aziende operanti nel territorio, al fine di accertare la conformità alle normative vigenti.