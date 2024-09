Pellezzano premia i neodiplomati con un viaggio a Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024

di Redazione ZON

L’Amministrazione Comunale di Pellezzano ha organizzato anche quest’anno un viaggio premio per cinque studenti meritevoli, residenti nel comune, che si sono distinti all’esame di maturità dell’anno scolastico 2023/2024. La destinazione scelta è Pesaro, nominata Capitale Italiana della Cultura 2024, con un’escursione a Gradara, e il viaggio si svolgerà dal 25 al 28 ottobre 2024.

Come partecipare

Gli studenti interessati potranno partecipare a una selezione in base alla votazione finale conseguita all’esame di maturità, con priorità a chi ha ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità di votazione, verrà considerato il reddito ISEE più basso.

Modalità di iscrizione

Per candidarsi, i partecipanti dovranno inviare la propria adesione entro le ore 12:00 del 6 ottobre 2024, utilizzando il modello di domanda disponibile sul sito del Comune o ritirabile presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico (sede centrale Piazza Municipio n° 1). La domanda, regolarmente sottoscritta e indirizzata al Sindaco, potrà essere consegnata direttamente al protocollo dell’Ente o inviata via PEC all’indirizzo: [email protected]. È necessario indicare nell’oggetto la dicitura: “Viaggio Premio per Neodiplomati 2024”.

Informazioni richieste nella domanda:

Generalità del richiedente;

Votazione conseguita all’esame di maturità 2023/2024;

Nome dell’Istituto Superiore frequentato;

Posizione ISEE del nucleo familiare (documento da allegare).

Un’iniziativa per promuovere il merito

Il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha espresso il proprio orgoglio nel promuovere questa iniziativa, dichiarando: “Un incentivo, questo, per spingerli a continuare nei loro studi, con l’auspicio che possano ottenere le giuste gratificazioni anche nel mondo del lavoro”. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato l’Assessore alle Politiche Giovanili, Chiara Raimo, per il suo costante impegno nei confronti dei giovani del territorio.

L’iniziativa riflette il desiderio del Comune di Pellezzano di promuovere la cultura e sostenere i giovani nel loro percorso di crescita personale e formativa. Quest’anno, è stata scelta Pesaro come località della vacanza-premio, in linea con il riconoscimento di “Pellezzano Città della Cultura” attributo al nostro territorio, del quale ne siamo pienamente orgogliosi.

Ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Pellezzano, tel. 089/568730.