Salerno paralizzata dal traffico: pioggia e lavori stradali creano caos nelle ore di punta

di Redazione ZON

Questa mattina, mercoledì 25 settembre, è stata un vero incubo per gli automobilisti a Salerno. Il traffico, come spesso accade, è andato in tilt nelle ore di punta, creando disagi per l’ingresso degli studenti nelle scuole e l’apertura degli uffici. Lungo le principali arterie della città, come riportato anche da Salernonotizie.it, un’interminabile coda di auto si è formata dal quartiere Carmine fino al centro cittadino.

Le cause del traffico

Il maltempo ha giocato un ruolo chiave, con una pioggia torrenziale che ha colpito la città dopo le 7 del mattino per oltre un’ora. Tuttavia, anche la chiusura del sottopasso di via Santi Martiri, a causa di lavori in corso, ha contribuito al congestionamento del traffico. Tra le zone più colpite, si segnalano il Trincerone, via dei Principati, piazza Malta e il ponte di via Nizza, dove gli automobilisti sono stati costretti a procedere a passo d’uomo.