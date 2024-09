Eboli, ondata di furti: gioielli rubati in abitazione, due colpi falliti

di Redazione ZON

Nuovo colpo dei ladri a Eboli, questa volta nel rione Epitaffio, all’interno di un’abitazione appartenente a un militare. Approfittando dell’assenza dei proprietari, due malviventi si sarebbero arrampicati sulla condotta esterna del gas per entrare nell’appartamento.

La fuga

Una volta dentro, i ladri hanno sottratto gioielli e altri oggetti di valore, fuggendo subito dopo a bordo di un’auto guidata da un terzo complice. L’intera scena, come riporta il quotidiano SalernoToday, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, fornendo agli inquirenti materiale utile per le indagini, attualmente in corso.

I tentativi falliti

Nel frattempo, in altre zone di Eboli, precisamente a Sant’Andrea e Boscariello, si sono registrati tentativi di furto rispettivamente in un’abitazione e in un capannone agricolo, entrambi però falliti grazie a interventi tempestivi o circostanze favorevoli.