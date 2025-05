Salerno, auto in sosta saccheggiate tra Pastena e Torrione: rubano persino un passeggino

di Redazione ZON

Allarme sicurezza nella zona orientale di Salerno, dove vandali e ladri stanno prendendo di mira le auto in sosta tra i quartieri di Torrione e Pastena. Le segnalazioni si moltiplicano sui social, con decine di cittadini esasperati che denunciano furti e atti vandalici ormai all’ordine del giorno, come riporta io quotidiano “La Città”.

L’ultimo episodio è avvenuto in via Trento, a Pastena, dove ignoti hanno infranto il finestrino di un’auto per portare via un porta cellulare malmesso e addirittura un passeggino. Ma non si tratta di un caso isolato: da mesi, soprattutto a Torrione, vengono riportati furti di oggetti di poco valore, come caricatori, monete o accessori lasciati nei portaoggetti.

Un’escalation preoccupante che sta generando forte malcontento tra i residenti, sempre più convinti della necessità di un potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine per arginare il fenomeno e ripristinare un clima di sicurezza nelle strade cittadine.