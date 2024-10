Pagani, rubava energia elettrica con allaccio abusivo: condanna per un 80enne

di Redazione ZON

Diventa definitiva la condanna a 6 mesi per un 80enne di Pagani, giudicato colpevole di furto aggravato. La Corte d’Appello di Salerno aveva ribaltato il proscioglimento in primo grado per prescrizione, a seguito del ricorso presentato dall’accusa. La Cassazione ha ora depositato le motivazioni, respingendo il ricorso della difesa e confermando la pena.

L’anziano era accusato di aver rubato energia elettrica mediante un allaccio abusivo alla rete dell’Enel. I giudici hanno considerato il reato aggravato, in quanto l’energia sottratta era destinata a un servizio pubblico.