Pagani, sfondano vetrina con auto: fallisce furto in supermercato

di Antonio Jr. Orrico

Un tentativo molto coriaceo e a dir poco particolare. A Pagani, infatti, almeno tre persone hanno tentato un furto in un supermercato. La dinamica è molto sorprendente. I rapinatori, infatti, hanno lanciato la vettura contro la vetrina del supermercato “Sole 365”, sfondandola ed entrando direttamente dall’ingresso principale. Il ricorso ad uno spettacolare escamotage per introdursi all’interno dell’immobile, però, non ha dato i risultati sperati.

I rapinatori di Pagani avrebbero prima rubato in città una Fiat Grande Punto. Successivamente, si sarebbero spostati di poche centinaia di metri arrivando in via Alcide De Gasperi e intorno alle ore 5,30 di domenica mattina hanno tentato il furto in maniera aggressiva, senza ottenere però una risposta concreta.

L’auto ha travolto la porta d’ingresso del locale, sotto un palazzo recentemente costruito che dà sulla ex Nazionale, poi alcuni banchi, carrelli, computer ed ovviamente i prodotti alimentari che erano sugli scaffali all’interno. I malviventi, però, non sono riusciti a portare via, però, la cassaforte né ad aprirla: era, presumibilmente, il vero obiettivo del colpo.