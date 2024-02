Salerno, rapina in concorso: due indagati

di Rita Milione

In data 22 febbraio u.s., la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dal G.LP. del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di due uomini indagati per il reato di rapina in concorso.

Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati, travisati e sotto la minaccia delle armi, si sarebbero resi responsabili di due rapine commesse, il 2 giugno ed il 5 novembre 2023, ai danni, rispettivamente, di un supermercato e di una sala scommesse, invece, solo uno dei due sarebbe l’autore di una terza rapina, commessa il 7 aprile 2023, ai danni di un’altra sala scommesse, per un “bottino” complessivo superiore ai 30.000 euro.