Mercato San Severino, inaugurazione filiale di Banca Campania Centro

di Rita Milione

Banca Campania Centro arriva in via Giovanni Amendola, 2 a Mercato San Severino. La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 24 febbraio e sarà preceduta, alle 9,30, da una Santa Messa celebrata nella vicinissima e suggestiva Chiesa di Sant’Antonio, che vedrà la partecipazione dei rappresentati delle Istituzioni, degli stakeholder territoriali, dei rappresentanti delle associazioni e delle imprese di Mercato San Severino e dei comuni limitrofi, e ovviamente dei Soci e Clienti della BCC.

Una scelta fatta per servire meglio un territorio vivo in cui l’esperienza della cooperazione di credito può rappresentare sicuramente un ulteriore volano di sviluppo e di crescita di quei valori di Mutualità e valorizzazione del localismo già forti in questa comunità.