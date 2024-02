Amalfi, lavori di messa in sicurezza sulla ex statale Agerolina

di Rita Milione

La Provincia di Salerno, proprietaria dell’arteria stradale che attraversa tra gli altri il territorio comunale di Amalfi, ha disposto a partire da lunedì 26 febbraio 2024 il senso unico alternato, disciplinato da impianto semaforico o da movieri, nel tratto compreso tra il km 2+350 (nei pressi della Cerberus Informatica) e il km 2+500 (nei pressi della Chiesa di S.Michele Arcangelo in località Vettica Minore) per consentire all’impresa edile incaricata di effettuare la messa in sicurezza dell’arteria mediante la ricostruzione dei muretti.

In seguito al provvedimento, che resterà in vigore fino al 26 marzo 2024 (ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi) sarà vietata la sosta su ambo i lati del tratto interessato.

«L’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada con la ricostruzione dei muretti è l’ennesimo segnale di attenzione verso il territorio comunale – dice l’Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Bottone – Un ringraziamento va al presidente Franco Alfieri al consigliere Rosario Danisi, al Settore Viabilità della Provincia di Salerno, all’ing. Angelo Michele Lizio, all’architetto Angelo Sica e al geom. Luigi Popolo».