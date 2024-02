Nuovo sciopero dei trasporti: ecco le fasce garantite oggi

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo giorno di mobilitazione. Oggi, 23 Febbraio, ci sarà un nuovo sciopero dei trasporti nazionale in tutta Italia. La mobilitazione del 23 Febbraio, che coinvolge settore pubblico e privato, durerà l’intera giornata e minaccia un venerdì nero per viaggiatori e pendolari, con disagi e ritardi per le corse di bus, treni e metropolitane. Incrociano le braccia anche lavoratori di altri settori come scuola, uffici pubblici e fabbriche.

Lo sciopero dei trasporti è stato proclamato da varie sigle sindacali: Si Cobas, A.l. Cobas, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale Di Classe, Slai Prol Cobas, Sindacato Operai Autorganizzati, Fao Cobas. Per quanto riguarda i settori non legati ai trasporti, saranno garantite le prestazioni essenziali, mentre i servizi programmabili (visite mediche, esami non urgenti, appuntamenti negli uffici pubblici) potranno subire modifiche o riduzioni.

Le motivazioni dello sciopero variano a seconda del sindacato che ha indetto l’agitazione. Fra i perché più condivisi figurano le guerre in Ucraina e di Gaza e la questione sicurezza soprattutto dopo il crollo nel cantiere di Firenze, nonché la richiesta di salari più alti. L’astensione dal lavoro riguarda l’intera giornata del 23 febbraio, dalla mezzanotte alle 23:59. Saranno garantite le corse di treni, bus, tram e metropolitane nelle fasce orarie di garanzia: dalle 06 alle 09 e dalle 18 alle 21. Fermo restando, come di consueto, che i mezzi partiti prima dell’orario di sciopero dovranno arrivare a destinazione.

Lo slogan dei sindacati è “stop al genocidio in Medioriente“. A Roma la situazione appare più complicata, anche se come per Milano non è giunta alcuna adesione ufficiale da parte di Atac. Autobus, metro e tram potrebbero subire cancellazioni e ritardi. A rischio anche i collegamenti gestiti da Roma Tpl e le linee regionali Cotral.