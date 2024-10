Pagani, viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna: 31enne arrestato

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 13 ottobre, a Pagani (SA), i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 31enne residente a Sant’Egidio del Monte Albino (SA) perché, allo stato delle indagini, avrebbe violato gli obblighi prescritti dalla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa a cui era sottoposto perché indagato per maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi nei riguardi dell’ex compagna, presentandosi presso l’abitazione della donna.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in atteso del rito per direttissima.