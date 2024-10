Agropoli, arrestato un 43enne di Eboli per furti in abitazioni

di Redazione ZON

Il 12 ottobre, a Rimini, i Carabinieri della locale Stazione, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania (SA) nei confronti di un 43enne ebolitano, indagato per “furti” consumati in abitazioni di Agropoli tra giugno/luglio 2024 e individuato quale presento autore di tali delitti in esito ad attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Agropoli.

Tali controlli, del territorio continueranno al fine di contrastare il fenomeno dei furti in sinergia tra il personale dell’Arma dei Carabinieri coordinati dal Comando Provinciale di Salerno e la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.