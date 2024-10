Scafati, nuova fontanina e segnaletica distrutte da un gruppo di minorenni

di Redazione ZON

A poche ore dall’installazione di una fontanina pubblica in piazza Bagni, a Scafati, un gruppo di minorenni ha tentato di sradicarla. Nonostante l’allontanamento del sabato, i ragazzi sono tornati ieri per completare l’opera di distruzione, prendendo di mira anche la nuova segnaletica verticale.

L’intervento e l’aggressione

Il consigliere comunale Paolo Attianese, recatosi sul posto per fermare i vandali, ha cercato di dialogare con loro, spiegando l’importanza della fontana per la comunità. Tuttavia, come riportato dal quotidiano “La città” il suo intervento ha provocato una grave reazione: è stato aggredito dai genitori di alcuni dei ragazzi coinvolti, che non erano presenti al momento dell’accaduto.

A causa delle ferite riportate, Attianese è stato trasportato in ospedale e dimesso solo nelle prime ore di questa mattina.

Il Sindaco di Scafati, alla luce di quanto accaduto, ha promesso seri provvedimenti: «Siamo davanti ad atteggiamenti incivili rispetto ai quali tutti dobbiamo fare rete: Comune, Chiesa, Scuola e Famiglia devono assolutamente lavorare insieme per insegnare il senso del bene comune, del rispetto e dell’educazione. Bisogna collaborare per far rinascere i valori che sembrano perduti. In qualità di Sindaco è mio dovere intervenire, per l’aggressione subita dal consigliere e il danno arrecato alla cosa pubblica, eventualmente segnalando anche questi ragazzi ai servizi sociali del nostro comune perché è un nostro compito morale salvarli dal degrado morale in cui rischiano di affondare».