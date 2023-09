Pamela Anderson: messo in vendita il costume di Baywatch

di Antonio Jr. Orrico

Uno dei cimeli più importanti della storia della televisione sta per essere ufficialmente messo all’asta. Pamela Anderson è pronta a dire addio al suo iconico costume di Baywatch, che l’ha resa famosa per la prima volta. In un’intervista a People, l’ex “bagnina” ha detto di essere pronta a liberarsi del suo passato da “sex bomb” e di voler voltare pagina, cominciare una nuova vita e costruirsi una nuova “identità”, affrancata rispetto a quella televisiva.

“Voglio fare spazio a un nuovo capitolo della sua vita. Non vedo l’ora che altri godano di questi pezzi. Voglio fare pulizia. Non mi piace sprecare. Meglio schiarirmi la mente, svuotare l’armadio e fare spazio a questa nuova vita. Non vedo l’ora di vedere gli altri apprezzare questi pezzi. Mi emoziona pensare che gli altri proveranno la gioia che ho provato io. Non c’è motivo di trattenerlo. Questi ricordi sono fatti per essere condivisi.” ha dichiarato Pamela Anderson.

L’ex protagonista di Baywatch ha poi dichiarato: “Non so ancora quando metterò in vendita tutto. Ciò che è certo è che sara qualcosa di premuroso e sentimentale. Il mio stile era selvaggio e disinibito. Non so se fosse un meccanismo di difesa o cosa. Ho pensato solo a divertirmi.“