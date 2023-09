Oroscopo Paolo Fox domenica 10 settembre 2023: Cancro nervoso

Ariete L’amore diventa più lineare e meno complicato in questa giornata. Sul lavoro, invece, c’è una forte insofferenza, vorreste cambiare delle cose e vi sentite un po’ bloccati dagli eventi esterni. Rischiate di prendervela se qualcosa non va come vorreste.

Toro Venere è dalla vostra parte e vi spinge a cercare nuove relazioni dopo le recenti rotture. Sul lavoro inizia una bella fase di recupero. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti.

Gemelli Cercate di non affrontare discorsi delicati con il partner. Sul lavoro, fate solo quello che dovete, il resto? Lo affronterete la prossima settimana. Godetevi il weekend in arrivo e approfittatene per ricaricare le pile.

Cancro In amore dovete guardare avanti e mai indietro. Sul lavoro c’è un bel po’ di nervosismo quindi meglio prendersi una pausa. Rischiate di litigare con chi vi circonda.

Leone In amore siete molto più sereni quindi godetevi questa giornata insieme alla vostra dolce metà. Sul lavoro potete fare un bel salto di qualità.

Vergine Qualcosa non sta andando per il verso giusto, ma pian piano tutto si aggiusta. Sul lavoro cercate di seguire l’istinto e non i pareri degli altri. Raramente infatti vi ha tradito. E poi semmai è sempre meglio sbagliare con la testa propria.

Bilancia Bisogna che facciate pace con il partner ed è la giornata giusta per farlo. Sul lavoro meglio non fare troppo, prendetevi una pausa per ricaricare le batterie. Avete bisogno di un po’ di relax e di staccare la spina.

Scorpione Venere entra nel segno e porta una bella dose di energie rinnovate. Sul lavoro potrebbero esserci cambiamenti in positivo. Spesso cambiare aria fa solo bene, specie se siete stanchi della solita routine. Avete bisogno di stimoli nuovi.

Sagittario Che bella questa domenica per i sentimenti. Sul lavoro evitate le discussioni con i colleghi. Potreste innervosirvi in amore ma cercate di restare tranquilli. Sul lavoro iniziate a muovervi per cercare nuovi progetti. Magari potete pensare di comprarvi casa o di aprire un mutuo.

Capricorno Il cielo parla d’amore quindi godetevi queste belle emozioni. Può essere il momento giusto per chi cerca un partner di trovarlo, anche quando meno ve l’aspettate. Sul lavoro attenzione solo alle spese di troppo. Ultimamente ne avete avute di eccessive.

Acquario È arrivato il momento di fare una scelta in amore. Sul lavoro, c’è un po’ di stress ma non dovete demordere proprio adesso.