Pandola, nuovo parcheggio per i cittadini e le attività commerciali

di Redazione ZON

Un nuovo parcheggio gratuito da 15 posti auto alla frazione Pandola, al servizio di cittadini ed attività commerciali.

«L’intervento, a prima vista di ‘ordinaria amministrazione’, è un’opera sblocca-mobilità per il centro abitato – spiega il Sindaco Antonio Somma – una boccata d’ossigeno per la frazione dove la domanda della sosta non ha mai ricevuto, nel tempo, un’adeguata risposta in termini di offerta. In più, andiamo a riqualificare un’area, un ex campetto oggi nell’incuria, creando uno spazio pubblico da 300 metri quadri al servizio dei cittadini e delle attività commerciali. La superficie è stata ceduta al Comune dal privato che, proprio accanto alla nuova area di parcheggio, realizzerà, con regolare Permesso a Costruire in deroga, attrezzature sportive e ricreative: un intervento ampio, dunque, destinato a riqualificare una parte centrale della frazione».

Il progetto complessivo, approvato ieri in Consiglio comunale, ha anche un ultimo, ma altrettanto importante risvolto positivo e riguarda la strada adiacente, ovvero via Pignataro: «Dopo oltre vent’anni abbiamo sanato un’anomalia amministrativa definendo e chiudendo la vicenda dell’utilizzo di questa stradina privata da parte dell’Ente Pubblico, in assenza di specifici provvedimenti pregressi ed esposta ad un potenziale contenzioso, senza oneri per le casse comunali e, dunque, nel pieno interesse pubblico e restituendo alla piena legittimità giuridica ed urbanistica quest’area».