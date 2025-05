Spaccio di hashish sul lungomare Trieste: arrestati due stranieri, uno è minorenne

di Redazione ZON

Spaccio – Sono stati sorpresi in flagranza mentre cedevano hashish a un giovane di origine georgiana: due cittadini stranieri, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno durante un’operazione condotta sul lungomare Trieste.

Il blitz

A seguito della perquisizione, il primo è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish e di 180 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Il secondo, invece, aveva con sé circa 120 grammi della stessa sostanza stupefacente. Entrambi sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione e spaccio di droga.