Il padrone di casa Vittorio Gucci annuncia le novità: “Con Panino Ignorante Gourmet arriveremo anche in altre città italiane”

Milano – Vittorio Gucci apre la nuova location del Panino Ignorante Gourmet, che ha preso vita con un evento all’insegna della musica, del buon cibo e del divertimento. Tanti gli amici Vip che hanno partecipato: Elisa Scheffler, Patrick Ray Pugliese, Aristide Malnati, Sara Ventura, Laura Drzewicka, Rosy Dilettuso, Vera Atyushkina, Thomas Incontri, il comico Max Pieriboni, la modella Jasmine Lo Bianco e tanti altri personaggi non hanno potuto mancare al grande evento di riapertura.Numerose le persone e gli amici che sono passati a trovare Vittorio in una bella serata di festa e divertimento. In sottofondo la musica live di Gigi Ciffarelli, le risate e le chiacchiere dei clienti felici. Una serata che ha voluto essere un segnale positivo per la ripartenza di una vita all’insegna della normalità e del buonumore.Felice di ricominciare, il padrone di casa Vittorio Gucci ha animato la serata con grande allegria, tra canzoni e risate. “Finalmente si riparte” – afferma Vittorio con sollievo, annunciando anche le tante novità.

Quali sono le novità?

Sui navigli milanesi, in via Lodovico il Moro 1, la nuova location offre un dehors molto accogliente. Un angolo cocktail dove gustare aperitivi e drink è un’altra grande news del ristorante. Ma non è finita qui. Il P.I.G. offre, accanto agli storici panini, una proposta culinaria che unisce tradizione e contemporaneità, sotto la direzione dello Chef Nando Ebarone. Alcune proposte sfiziose? Il panino GamberOne è sicuramente da provare, insieme alla pasta cacio e pepe con tartare di tonno.Il sogno di Vittorio Gucci

Il periodo appena passato non è stato semplice, soprattutto per le attività ristorative. Vittorio Gucci, nonostante le grandi difficoltà, non si è arreso e ha deciso di aprire un posto completamente rinnovato per offrire un’esperienza culinaria di livello ai propri clienti. Ha però un grande sogno, al quale sta lavorando: quello di far diventare il Panino Ignorante Gourmet una catena di ristoranti e di replicare il successo milanese anche in altre città italiane.