Katia Ricciarelli potrebbe essere la prima concorrente del Grande Fratello 6

A pochi mesi dall’ultima e fortunatissima edizione del Grande Fratello Vip, già impazza il toto-nomi dei prossimi concorrenti. Tra questi, anche quello di Katia Ricciarelli che, come riportato da Davide Maggio, potrebbe far parte del cast.

“Per ora sono tutte ipotesi, non ho ancora deciso niente. Devo riflettere e capire se sono pronta spiritualmente”, ha dichiarato la Ricciarelli ad Adnkronos. ”Per ora non c’è niente di vero, me lo hanno proposto ma ancora ci sto pensando. Veniamo tutti da un periodo molto difficile e siamo tutti un po’ per aria”. Per lei si tratterebbe del secondo reality: “Ho già partecipato al reality La Fattoria e devo dire che ho riscosso un discreto successo, vedremo”.

Intanto, spuntano a sorpresa i nomi delle opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La prima, è stata una dei protagonisti della quarta edizione ma ha dovuto abbandonare il gioco per un lutto in famiglia; amatissima, potrebbe ritornare nel programma in una nuova veste. La seconda opinionista, invece, potrebbe essere Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.