Volete attivare una delle offerte ho. mobile? In questo articolo vi guideremo all’acquisto delle promozioni disponibili per il mese di giugno 2021

Si pensava che il mercato degli operatori mobili fosse rimasto saturo: ma ultimamente non sembra più così. Infatti, da un paio di anni i big dei cellulari ossia Tim, Vodafone, Wind e 3 (quest’ultime fuse in un unico operatore) sono stati affiancati da altri competitor che, pur essendo piccoli in confronto a loro, si stanno facendo mostrare senza paura, acquisendo sempre più clienti. Tra questi nuovi operatori low cost ci sono alcuni indipendenti che stanno conquistando un’ottima fetta di mercato, come la francese Iliad, e altri che sono semplicemente delle sorelle minori dei fornitori di servizi più grandi; ad esempio Kena Mobile è un operatore virtuale di Tim, Very appartiene a Wind3 e poi c’è ho. mobile di Vodafone. In questo articolo faremo un recap delle offerte disponibili presso quest’ultimo, costola dell’operatore dal colore rosso.

Le promozioni di giugno 2021 di ho.

Passare ad un operatore virtuale può comportare molti vantaggi, quali trasparenza nell’utilizzo delle promozioni pattuite, zero costi extra, un’ottima assistenza e la possibilità di usare la copertura dell’operatore a cui si fa riferimento. In questo caso parleremo di ho. mobile che sfrutta a pieno la rete capillare di Vodafone, un big con una velocità 4G forse più potente dei competitors (ovviamente dipende dalle zone in cui ci si trova).

Se si è proprietari di altri operatori minori (o cosiddetti virtuali) passare ad ho. è molto conveniente: infatti una delle offerte più convenienti al momento è quella che dà 70 giga e minuti e sms illimitati a soli 6,99 € al mese, sim e attivazione costano 0,99 €. Quest’offerta è dedicata ai clienti Iliad, Coop Voce, Fastweb, Poste Mobile, Lycamobile, Tiscali e tanti altri, la lista è allegata alla promozione sul sito. Se 70 gigabyte non bastano, c’è un’altra offerta disponibile che offre 100 giga, aggiungendo solo un euro! Esatto, 100 GB e minuti ed sms illimitati a 7,99 €, sempre con 0,99 € per l’attivazione insieme alla sim e gli stessi operatori di provenienza.

Per i clienti Tim, WindTre, Vodafone e Very Mobile l’offerta disponibile è quella di 70 giga, minuti ed sms illimitati a 13,99 € al mese con sim e attivazione a partire da 9,99 €. Non proprio una delle offerte più vantaggiose sul mercato a livello economico ma in ogni caso il rimborso è possibile dopo 30 giorni di utilizzo della promozione.

Per i nuovi numeri e per chi passa da Kena mobile e Daily Telecom invece ci sono 70 giga, minuti e sms illimitati a 8,99 € al mese con 9,99 € di costi di attivazione e sim.

Sono attive delle novità nella app di ho., tra queste la possibilità di rispondere a dei sondaggi e ottenere “sticker” collezionandoli tutti è possibile ottenere una ricarica di 5 euro in omaggio.