Paolo Pasqualini morto sbranato dai rottweiler: le parole della sorella

di Rita Milione

Domenica mattina il 39enne Paolo Pasqualini è stato aggredito da tre Rottweiler, lasciati incustoditi, al parco di Manziana mentre faceva jogging, il giovane aveva l’abitudine di andare praticamente ogni mattina a correre lungo quel percorso. Il corpo dell’uomo, dilaniato dai morsi dei cani, è stato trovato domenica mattina alle ore 8:30 circa da un allevatore e da una donna, che hanno sentito le urla della vittima. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda. Tra le ipotesi, c’è anche quella che la villa dalla quale si sono allontanati i cani fosse un allevamento illegale, riporta il Corriere.

Paolo Pasqualini, lavorava in un supermercato di Roma come caporeparto, un mestiere che gli dava da vivere, mentre risiedeva nel piccolo comune di Manziana, alle porte della capitale, ma aveva un sogno nel cassetto: si era infatti iscritto all’Università dove studiava Scienze Motorie.

Il dolore della famiglia: “Andava sempre lì perché aveva un’infiammazione al nervo sciatico e i dottori gli avevano detto che doveva fare movimento”.

“Mi aveva detto ci vediamo dopo, mi aveva chiesto dei consigli per i suoi studi, poi era uscito con i pantaloncini e le scarpe da ginnastica con cui è stato ritrovato. Era uscito in mattinata, come faceva sempre, era un grande sportivo”, racconta la sorella Priscilla a Il Messaggero.