Papa Francesco: dimissioni firmate in caso di impedimento medico

Papa Francesco ha già firmato le sue dimissioni. Questo è quello che ha dichiarato lo stesso pontefice alla rivista spagnola Abc. Ovviamente, non sono dimissioni a effetto immediato, visto che egli stesso ha sottolineato che si tratta di una sorta di procedura cautelare, in caso di gravi problemi medici.

“Ho già firmato le mie dimissioni”– con queste parole Papa Francesco ha risposto alla domanda riguardo a come si procede se il Papa diventasse invalido all’improvviso o se si trovasse a fronteggiare un grave problema di salute. L’attuale pontefice ha poi continuato aggiungendo: “Era Tarcisio Bertone il Segretario di Stato. Le firmai e gli dissi: ‘In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già’. Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato”.

A quanto pare, si tratta di una prassi comune, visto che nel corso dell’intervista la rivista Abc ha fatto notare che già Paolo VI aveva agito in questo modo. Papa Francesco, essendo a conoscenza di tale fatto, ha confermato la tesi e sottolineando che secondo lui anche Pio XII aveva lasciato per iscritto le sue dimissioni.

Papa Francesco non ha però mancato di utilizzare l’ironia che da sempre lo contraddistingue, visto che ha concluso le sue dichiarazioni dicendo: “E’ la prima volta che lo dico. Ecco perché lo dico. Ora qualcuno andrà a chiederla a Bertone: ‘Dammi il pezzo di carta!’. Probabilmente lo consegnò al cardinale Pietro Parolin, nuovo segretario di Stato”.