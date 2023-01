Papa Francesco: le sua salute non migliora, prossimo a dimissioni?

Dopo la morte del Papa emerito Benedetto XVI, di cui si stanno svolgendo attualmente i funerali, gli occhi dei fedeli sono tutti puntati sul Papa attuale, Francesco del quale le sue condizioni di salute destano poche certezze sul continuo del suo pontificato.

Bergoglio, infatti, ha già annunciato ai fedeli di avere redatto una lettera di dimissioni che renderà ufficiale nel caso in cui non sarà più in grado di reggere la Chiesa universale. Sono molti gli acciacchi che ha vissuto e sta vivendo Papa Francesco, sopratutto con l’avanzare dell’età: attualmente il Santo Padre è attualmente costretto a stare in carrozzella perché da qualche mese soffre di una gonalgia alla gamba destra, cioè un dolore al ginocchio dovuto al deterioramento della cartilagine. Il dolore alle gambe era noto già da tempo, infatti Bergoglio era impossibilitato ad inginocchiarsi durante le celebrazioni eucaristiche.

Nella “cartella clinica” del Papa, secondo quanto riporta Fanpage, c’è anche la mancanza di un pezzo di polmone che gli fu asportato a Buenos Aires a causa della presenza di cisti maligne, risolvibile se la malattia fosse stata curata in tempo con dei semplici antibiotici. All’appello ci sono anche problemi al colon: il Papa infatti ne è stato operato nel 2021, qualche anno dopo all’intervento chirurgico alla cataratta del 2019.

Il gesto e l’ammissione di Papa Ratzinger delle sue scorse dimissioni fanno ancora discutere e ha aperto nuove possibilità di decisione per chi riveste il ruolo da Santo Padre. Non si esclude quindi che Papa Francesco possa replicare il gesto e lasciare che un altro cardinale più giovane che potrebbe essere più capace di gestire un tale ruolo così importante e stressante.