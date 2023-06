Papa Bergoglio ricoverato Gemelli: nel pomeriggio si sottoporrà ad un intervento

di Chiara Gioia

Papa Francesco verrò sottoposto ad un piccolo intervento al Gemelli di Roma. Ieri il ricovero e potrà uscire dall’ospedale già nel giro di due giorno dopo l’intervento. La motivazione dell’operazione è un rischio di occlusione intestinale. Nel pomeriggio sarà sottoposto ad anestesia generale per l’intervento di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L’intervento, considerato urgente, segue quello al colon del 4 luglio 2021. L’operazione si è resa necessaria a causa di un “laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti”. Bergoglio, che ha 86 anni, soffre di ricorrente sciatalgia e qualche anno fa era stato operato alla cataratta. Il Papa soffre anche di gonalgia, un dolore al ginocchio che spesso lo costringe a muoversi in sedia a rotelle.

Ieri mattina, dopo essere stato al Fondo Assistenza Sanitaria, ovvero l’ambulatorio vaticano, si è recato al Gemelli per fare una tac e gli esami hanno evidenziato la necessità di rioperare Bergoglio. Già lo scorso 26 maggio il Papa aveva fatto parlare delle sue condizioni di salute, quando a causa di una forte febbre aveva dovuto cancellare le udienze del giorno. A marzo poi era stato ricoverato al Gemelli per alcuni giorni in seguito a un’infezione respiratoria.