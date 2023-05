Zelensky, probabile incontro a Roma con il Papa

di Rita Milione

Probabilmente il presidente ucraino Volodimyr Zelensky, si apprende in ambienti parlamentari della maggioranza, dovrebbe incontrare domenica prossima a Roma il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e Papa Francesco. E forse anche al Quirinale dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Zelensky è stato a Helsinky, in Finlandia, e all’Aia, nei Paesi Bassi e nei prossimi giorni, come annunciato dai media tedeschi, sarà prima a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier. In questo programma si potrebbe inserire anche Roma, che al momento non viene confermata da fonti dell’Esecutivo italiano.

“È possibile che il Papa incontri il presidente ucraino nella giornata di sabato”, lo hanno detto fonti vaticane all’ANSA. Si tratta al momento solo di un’ipotesi e non ci sono dunque conferme ufficiali sull’ora e sul luogo di questo eventuale incontro.

Il Papa ha ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal un paio di settimane fa mentre aveva ricevuto Zelensky, prima della guerra, nel febbraio 2020.

Il leader ucraino cerca sponde anche in America Latina. Per questo ha proposto un vertice con i Paesi del Continente nel corso dell’incontro con l’ex ministro degli Esteri e consigliere del governo brasiliano, Celso Amorim. Zelensky ha, inoltre, invitato il presidente Luiz Inácio Luca da Silva a Kiev.