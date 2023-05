Anni ’70: fuori oggi il nuovo singolo di Wax

di Tiara Operno

Dopo “Turista per sempre”, l’inedito con cui si è presentato ad Amici e prodotto da Shune, a cui seguono i brani “Ballerine e guantoni” prodotto da Dardust, e “Grazie” prodotto da Takagi e Ketra e Jvli, esce oggi, venerdì 12 Maggio, il nuovo singolo di Wax, il finalista di Amici 22, “Anni ’70”

“Anni 70”, questo è il titolo, è un brano dal sapore estivo prodotto da Merk & Kremont (ITACA), che vede la contaminazione con il passato nei ritornelli dove è presente un piccolo tributo vocale e citazioni agli Abba e alla loro hit Mamma mia, ma mantenendo sempre la natura urban di Wax.

Questi singoli e i nuovi inediti usciranno nel suo primo Ep omonimo il 26 Maggio per Warner Music, già in preorder qui https://wmi.lnk.to/wax.

Di seguito, ecco il testo del nuovo singolo di Wax.

TESTO DI ANNI ’70

Na na na na na na na na

na na na na na na na na na

Ok sì

metti il volume delle casse alto

e vuotiamo quelle casse d’alcol

voglio tornare con le gambe rotte

con le gambe rotte, con il fumo

sei sicura che ti starà accanto

guarda vuole litigare un altro o prendo quello che mi han tolto

e mi han tolto tanto

e tu vieni con me

per ritornare a quando si stava meglio

io sono il meglio

Per ritornare negli anni ’70, sopra quel motorino

andare verso la spiaggia, al mare

per ricantare ‘Mamma mia’ degli Abba

e addormentarsi con la vista rossa dell’alba

al mare

ok, ok mamma mia

quando ci sei te, mamma

non sono più lo stesso

mamma mia

quando tu sei qui con me

mamma, non sono più lo stesso

Ehi tu, vieni con me

per ritornare a quando si stava meglio

perché io sono il meglio

Per ritornare negli anni ’70, sopra quel motorino

andare verso la spiaggia, al mare

per ricantare ‘Mamma mia’ degli Abba

e addormentarsi con la vista rossa dell’alba

al mare

ok, ok mamma mia

quando ci sei te, mamma

non sono più lo stesso

mamma mia

quando tu sei qui con me

mamma, non sono più lo stesso

Mamma mia, here I go again

mamma i can no resist you?