Giorgio Armani riceve la quinta Laurea honoris causa

di Rita Milione

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza nella giornata di ieri, giovedì 11 maggio 2023, ha conferito allo stilista e imprenditore italiano Giorgio Armani, fondatore dell’azienda omonima, la Laurea honoris causa in Global Business Management. Quindi, il famoso stilista all’età di 88 anni è diventato ancora una volta dottore.

In occasione della cerimonia di assegnazione della laurea tenutasi al Teatro Municipale di Piacenza, Giorgio Armani, rivolgendosi agli studenti, ha pronunciato il suo discorso:

“Questa Laurea non deve essere una conclusione. Però mi ha obbligato a ricordare un percorso che io ho fatto, molto impegnativo, dimenticando me stesso. E questo è molto grave, ve lo sconsiglio. Lavorate, tenete duro sul vostro lavoro, ma non dimenticate che quando andate a casa avete un gatto, un cane, un bambino, una mamma, una nonna… o un amante. Non dimenticatelo. Perché poi, andando avanti, si scopre di avere bisogno di persone al proprio fianco”.

Quella in Global Business Management non è la prima laurea honoris causa ottenuta da Giorgio Armani, ne ha ricevute già altre quattro nel corso della sua carriera, da quella del Royal College of Art a quella della Saint Martins di Londra, fino ad arrivare al titolo conferitogli dall’Accademia di Brera e alla Laurea in Disegno Industriale del Politecnico.