Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 30 ottobre: Adelaide parte per Roma e Carla vuole approfittarne

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 ottobre 2026 la contessa Adelaide si prepara a partire da Milano per Roma insieme a Marta. Carla scopre il viaggio e vuole sfruttare l’assenza della contessa per i propri piani. Al grande magazzino Irene vince la gara di vendite: Lia arriva seconda e viene consolata da Matteo.

I punti chiave Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 ottobre 2026 la contessa Adelaide si prepara a partire per Roma insieme a Marta.

Carla scopre il viaggio di Adelaide e vede nell’assenza della contessa l’occasione per portare avanti i propri piani.

Irene vince la gara di vendite del grande magazzino e Lia si piazza al secondo posto.

Matteo consola Lia, delusa per il secondo posto nella gara di vendite.

Marcello propone a Roberto il nome di un possibile nuovo direttore commerciale, la cui identità non viene rivelata nelle anticipazioni.

Nella puntata del 30 ottobre de Il Paradiso delle Signore Adelaide si prepara a partire per Roma insieme a Marta. Carla scopre il viaggio e vede nell’assenza della contessa l’occasione giusta per portare avanti i propri piani.

Carla vuole approfittare del viaggio di Adelaide a Roma

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per il 30 ottobre, Carla viene a sapere che Adelaide sta per lasciare Milano per Roma, accompagnata da Marta. Per Carla la lontananza della contessa diventa uno spiraglio da sfruttare.

Le anticipazioni del 30 ottobre non chiariscono quali siano i piani di Carla né per quanto tempo Adelaide e Marta resteranno a Roma. Non è stato reso noto nemmeno il motivo del viaggio.

A Villa Guarnieri, nella puntata del 30 ottobre, fervono i preparativi per la partenza di Adelaide e Marta verso la capitale.

Lia arriva seconda nella gara di vendite e Matteo la consola

Al grande magazzino de Il Paradiso delle Signore si chiude la gara di vendite. Lia si piazza al secondo posto, alle spalle di Irene, e non nasconde la delusione. Matteo riesce a risollevarle il morale.

Sul fronte della direzione, Marcello propone a Roberto il nome di un possibile nuovo direttore commerciale. Le anticipazioni del 30 ottobre non rivelano di chi si tratti né come reagirà Roberto alla proposta.

Le trame della puntata del 30 ottobre in sintesi

Personaggi Cosa succede Adelaide e Marta Si preparano a partire per Roma Carla Scopre il viaggio e pensa di approfittarne Lia e Irene Irene vince la gara di vendite, Lia è seconda Matteo Consola Lia dopo la sconfitta Marcello e Roberto Marcello suggerisce un nuovo direttore commerciale

Cosa resta da scoprire nelle prossime puntate

Gli sviluppi della puntata del 30 ottobre de Il Paradiso delle Signore lasciano aperte tre domande. Quali sono i piani di Carla? Chi è il candidato direttore commerciale indicato da Marcello? Quanto durerà il soggiorno romano di Adelaide e Marta? Le risposte arriveranno con gli episodi successivi.

Domande frequenti Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 30 ottobre? Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 ottobre 2026 la contessa Adelaide si prepara a partire per Roma con Marta. Carla scopre il viaggio e pensa di approfittare dell’assenza della contessa. Al grande magazzino Irene vince la gara di vendite davanti a Lia. Perché Adelaide va a Roma nel Paradiso delle Signore? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per il 30 ottobre 2026 non rivelano il motivo del viaggio di Adelaide a Roma. Non è noto nemmeno quanto tempo la contessa Adelaide e Marta resteranno nella capitale. Chi vince la gara di vendite al Paradiso delle Signore? Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 ottobre 2026 la gara di vendite del grande magazzino la vince Irene. Lia arriva seconda, è delusa e viene consolata da Matteo. Chi è il nuovo direttore commerciale del Paradiso delle Signore? Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 ottobre 2026 Marcello propone a Roberto il nome di un possibile nuovo direttore commerciale. Le anticipazioni non rivelano chi sia il candidato né come reagirà Roberto alla proposta.